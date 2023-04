Le consonanti degli Inca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti degli Inca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NC

Significato/Curiosita : Le consonanti degli Inca Le lingue quechua, checiua o kichwa sono una famiglia di lingue native americane del Sud America. Al 2016, è parlata da 7,8 milioni di parlanti. Sigle Nitrocellulosa

NonCommercial – "Non commerciale" nella licenza Creative Commons

– "Non commerciale" nella licenza Creative Commons No comment – abbreviazione di uso comune in forum e giochi in rete

nC – simbolo del nanocoulomb

nc – abbreviazione di non classificato

NC – abbreviazione di no contest

N.C. – abbreviazione di no chord in musica (nessun accordo)

in musica (nessun accordo) Oficina Nacional de Normalización o Oficina Nacional de Normalizacion

NC – nel collezionismo, nelle valutazioni di rarità la sigla NC indica che un oggetto è considerato non comune. Codici NC – codice vettore IATA di National Jet Systems e Northern Air Cargo

NC – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Nuova Caledonia

NC – codice ISO 3166-2:FR della Nuova Caledonia

NC – codice ISO 3166-2:US della Carolina del Nord (Stati Uniti)

NC – codice ISO 3166-2:ZA di Northern Cape (Sudafrica) Informatica .nc – dominio di primo livello di Nuova Caledonia

– dominio di primo livello di Nuova Caledonia nc – comando del programma Netcat Altro NC – categoria di complessità nella teoria della complessità Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

