Ne consegue il rilascio della targa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne consegue il rilascio della targa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : IMMATRICOLAZIONE

Significato/Curiosita : Ne consegue il rilascio della targa La patente di guida per mezzi della Croce Rossa Italiana è una speciale patente di guida di servizio, che è rilasciata dalla Croce Rossa Italiana al proprio personale Volontario e dipendente per la guida dei mezzi dell'ente. L'immatricolazione, nell'ambito dei trasporti, è la procedura di base alla quale un veicolo viene riconosciuto idoneo alla circolazione stradale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

