Un cono amplificatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cono amplificatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MEGAFONO

Significato/Curiosita : Un cono amplificatore Nella riproduzione dei suoni e della musica, un amplificatore acustico viene usato per il funzionamento di alcuni strumenti musicali o per aumentare il volume di suono emesso da altri. Il megafono è un altoparlante portatile di dimensioni ridotte costituito da: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Un cono amplificatore : cono; amplificatore; Molti lo dicono per sono; Gestiscono la sanità; La Fornero econo mista; Per cono scenza; Producono sofà; Un amplificatore che viene utilizzato in elettronica; amplificatore che produce voce metallizzata; Particolare tipo di amplificatore telefonico; Si regolano con l amplificatore ; Cerca altre Definizioni