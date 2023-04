Fa concorrenza a Glovo - Cruciverba

Just Eat è un servizio in rete di ordinazione e consegna pasti. Agisce come intermediario tra il ristoratore e i clienti. Ha sede a Londra, in Inghilterra e opera in 13 paesi in Europa, Asia, Oceania e nelle Americhe. Fondata in Danimarca, ed in seguito trasferita in Inghilterra, la piattaforma consente ai clienti di cercare ristoranti locali da asporto, effettuare ordini e pagare in rete e di scegliere tra le opzioni di ritiro o consegna.

Deliveroo Ltd. è una compagnia di consegna di cibo in rete fondata nel 2013 da Will Shu. Con sede a Londra, in Inghilterra, opera in più di 500 città in Regno Unito, Francia, Belgio, Irlanda, Spagna, Italia, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, e Hong Kong. Un'azienda sussidiaria, Deliveroo Editions, si concentra sullo sviluppo di una rete di cucine fantasma (cucine che preparano cibi esclusivamente da consegnare a casa).