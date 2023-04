Con una coppia, forma il full - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con una coppia, forma il full. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRIS

Significato/Curiosita : Con una coppia forma il full Il poker tradizionale, detto anche 5-card draw, è una variante del poker e, in genere, la prima a venire appresa dalla maggior parte dei giocatori. Si gioca comunemente nelle partite casalinghe tra amici; tuttavia, è una specialità poco comune nel poker sportivo. Il tris (noto anche come fila tre, tria, crocetta e pallino, zero per, filetto, cerchi e croci, OXO, XOXO) è un popolarissimo gioco di carta e matita astratto a informazione completa. Si gioca su una griglia quadrata di 3×3 caselle. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

