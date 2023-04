Comprende poche case - Cruciverba

Il Friuli-Venezia Giulia, o anche Friuli Venezia Giulia, ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/fri'uli ve'ntja 'ulja/; Friûl-Vignesie Julie in friulano, Furlanija-Julijska krajina in sloveno, Friaul-Julisch Venetien in tedesco, Friul-Venesia Julia in veneto, in sigla F-VG o ...

Paese – sinonimo di cittadina , nome generico di un centro abitato di ridotte proporzioni

– sinonimo di , nome generico di un centro abitato di ridotte proporzioni Paese – termine spesso equivalente a Stato, ma senza la connotazione ufficiale che quest'ultimo termine contiene

– termine spesso equivalente a Stato, ma senza la connotazione ufficiale che quest'ultimo termine contiene Paese – comune italiano in provincia di Treviso

– comune italiano in provincia di Treviso Paese – album di Nicola Di Bari