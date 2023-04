Composizione tratta da motivi popolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Composizione tratta da motivi popolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RAPSODIA

Significato/Curiosita : Composizione tratta da motivi popolari La Moldava (Vltava) è un poema sinfonico del 1874 composto da Bedrich Smetana che, insieme ad altri cinque poemi, fa parte del ciclo sinfonico Má vlast ("La mia patria"). La composizione nasce negli anni della malattia del compositore che, a causa di un grave problema uditivo, sorto improvvisamente, stava perdendo quasi completamente l'udito. La rapsodia è una composizione musicale a un solo movimento, di carattere molto libero e variegato. Il termine è di origine greca ed indicava la presentazione da parte di un rhapsoidos, cantore o narratore, della parte di un poema nel corso di una narrazione epica. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

