Componimento in versi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Componimento in versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ODE

Significato/Curiosita : Componimento in versi In poesia e in metrica il termine canto designa genericamente un componimento in versi e, più specificamente, un componimento lirico; oppure, in testi lunghi, indica ciascuna delle parti in cui si divide un poema o una sua cantica. L'ode (dal greco d, pronuncia odé, "canto", dal verbo d, "cantare") è un componimento lirico che può essere di contenuto amoroso, civile, patriottico o morale legato a una base musicale e presenta una struttura metrica notevolmente complessa e varia, che può essere a versi liberi, come quelli di Parini, oppure schematica. Spesso il termine indica un qualsiasi componimento lirico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Componimento in versi : componimento; versi; Un componimento come Le nozze di Figaro; Un lungo componimento come la Divina Commedia; componimento poetico; componimento pindarico; Riduzione per canto e pianoforte di componimento ; Il Magnifico universi tario; Bagna una città universi taria inglese; Domani saranno universi tari; Danno una mano nelle avversi tà; Fine di traversi e; Cerca altre Definizioni