Compiono ardite imprese - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : EROI

Significato/Curiosita : Compiono ardite imprese Gabriele D'Annunzio, allo stato civile Gabriele d'Annunzio (Pescara, 12 marzo 1863 – Gardone Riviera, 1º marzo 1938), è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista e patriota italiano, simbolo del decadentismo e celebre figura della prima guerra mondiale, dal 1924 insignito dal Re Vittorio Emanuele III del titolo di Principe di Montenevoso. Eroi è la zona urbanistica 17C del Municipio Roma I di Roma Capitale. Si estende sul quartiere Q. XIV Trionfale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

