Colpisce sott acqua - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SILURO

Significato/Curiosita : Colpisce sott acqua Viaggio nell'isola misteriosa (Journey 2: The Mysterious Island) è un film del 2012 diretto da Brad Peyton. Il siluro o torpedine è un proiettile esplosivo dotato di propulsione autonoma che, dopo essere stato lanciato sopra o sotto la superficie dell'acqua, opera in immersione, ed è progettato per detonare a contatto o in prossimità di un obiettivo. Può essere lanciato da sottomarini, navi di superficie, elicotteri e aerei. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

