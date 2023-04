Il colore rosa-violetto - Cruciverba

Il colchico d'autunno (Colchicum autumnale L., 1753 ) o falso zafferano, è una piccola pianta bulbosa erbacea autunnale, velenosa, dai vistosi fiori color rosa-violetto appartenente alla famiglia delle Colchicaceae. Fiorisce in autunno, è mortale per l'uomo anche se ingerito a basse dosi e non va confuso con il Crocus che invece fiorisce a marzo, sul finire dell'inverno.

Lilla (in francese Lille, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/lil/; in piccardo Lile) è una città della Francia settentrionale di 233 098 abitanti. Situata a pochi chilometri dal Belgio, Lilla è capoluogo sia del dipartimento del Nord che della regione dell'Alta Francia.