Il Coleman del free jazz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Coleman del free jazz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORNETTE

Significato/Curiosita : Il Coleman del free jazz Free Jazz: A Collective Improvisation è il sesto album inciso da Ornette Coleman, registrato nel dicembre del 1960 e pubblicato dalla Atlantic Records nel 1961. Randolph Denard Ornette Coleman (Fort Worth, 9 marzo 1930 – New York, 11 giugno 2015) è stato un sassofonista e compositore statunitense. È considerato il padre del movimento free jazz. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

