Cognac di almeno 10 anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cognac di almeno 10 anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : XO

Significato/Curiosita : Cognac di almeno 10 anni Il cognac è un distillato francese tutelato da una Appellation d'origine contrôlée (AOC), ricavato dalla distillazione di vino bianco. Si produce solo nei dipartimenti della Charente e della Charente Marittima nell'ovest della Francia, ed una piccola porzione della Dordogna e del dipartimento delle Deux-Sèvres e prende il nome dalla città che tradizionalmente è stata la sede principale del suo commercio, Cognac. Codici XO – codice vettore IATA di LTE International Airways

XO – codice ISO 3166-2:UZ della provincia di Khorezm (Uzbekistan) Geografia Xo – pianeta immaginario dell'universo di Guerre stellari Letteratura XO – Libro di Jeffery Deaver della saga di Kathryn Dance Astronomia XO – sigla di designazione stellare e planetaria, utilizzata per indicare i pianeti extrasolari (e le relative stelle) individuati attraverso il Telescopio XO (XO Telescope) Informatica XO-1 – precedentemente noto come $100 laptop Musica XO – album di Elliot Smith del 1998

– album di Elliot Smith del 1998 XØ – album dei Leathermouth del 2009

– album dei Leathermouth del 2009 XO – canzone dei Fall Out Boy, contenuta nell'album From Under The Cork Tree del 2005

– canzone dei Fall Out Boy, contenuta nell'album del 2005 XO – singolo di Beyoncé del 2013

– singolo di Beyoncé del 2013 XO – canzone di EDEN del 2016

– canzone di EDEN del 2016 XO – etichetta discografica del cantante The Weeknd Alcolici XO (oppure X.O.) – Extra Old, termine utilizzato per identificare i distillati invecchiati oltre 6 anni Altro XO – abbreviazione di executive officer militare a bordo di navi da battaglia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

