Un club con tanti soci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un club con tanti soci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TCI

Significato/Curiosita : Un club con tanti soci Il Club Atlético Boca Juniors, noto come Boca Juniors, è una società polisportiva argentina di Buenos Aires, che deve la propria fama soprattutto alla sezione calcistica. È l'unica squadra di calcio argentina a non essere mai retrocessa: dal 1913 milita ininterrottamente nella Primera División del campionato argentino. Codici TCI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Reina Sofia di Santa Cruz de Tenerife, Spagna Sigle Target Controlled Infusion

Televisione Cristiana in Italia

Touring Club Italiano

