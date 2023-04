La città del Missouri con il Gateway Arch - Cruciverba

Saint Louis (anche abbreviato St. Louis) è una città degli Stati Uniti d'America, nello stato del Missouri. Il suo status è quello di "città indipendente", vale a dire non collegato amministrativamente all'autorità di qualsivoglia contea, ma direttamente allo Stato. La città, così chiamata in onore di Luigi IX, Re di Francia, è confinante con l'omonima contea in Missouri.