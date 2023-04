In cima all Himalaya - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In cima all Himalaya. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : HI

Significato/Curiosita : In cima all Himalaya L'Himàlaia o Himalaya ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/i'malaja/ o, meno precisamente, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ima'laja/; in sanscrito , "dimora delle nevi", dall'unione di hima, "neve", e alaia, "dimora"), adattato talvolta in italiano come Imàlaia, è un sistema montuoso dell'Asia ... Hi è una comune forma di saluto informale nei paesi di lingua inglese, equivalente all'italiano "ciao". Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : In cima all Himalaya : cima; himalaya; Trasporta in cima gli sciatori; Un famoso dipinto di cima da Conegliano; Imprese che si concludono in cima ; Un ciclista da cima Coppi; Il parassita che decima le piante di palma; Donne che abitano tra il Deccan e l himalaya ; La guida himalaya na; Piccolo stato buddista dell himalaya ; Sono eterni sull himalaya ; Fiume che scende dall himalaya ; Cerca altre Definizioni