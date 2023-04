I ciclisti che percorrono più chilometri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I ciclisti che percorrono più chilometri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STRADISTI

Significato/Curiosita : I ciclisti che percorrono piu chilometri Davide Cassani (Faenza, 1º gennaio 1961) è un dirigente sportivo, ex ciclista su strada e commentatore televisivo italiano. Professionista dal 1982 al 1996, vinse due tappe al Giro d'Italia. Dal gennaio del 2014 al settembre del 2021 è stato il commissario tecnico della nazionale italiana maschile élite di ciclismo su strada. L'isola d'Elba è un'isola situata tra il canale di Piombino a est, a circa 10 chilometri dalla costa, il mar Tirreno a sud e il canale di Corsica a ovest. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : I ciclisti che percorrono più chilometri : ciclisti; percorrono; chilometri; Una gara ciclisti ca a coppie; Strada per ciclisti ; I ciclisti le percorrono ansimando; La città ligure meta di una gara ciclisti ca; Arduo... per i ciclisti ; Si percorrono con le gondole; Li percorrono le strade costiere; I bus percorrono quelle preferenziali; I ciclisti le percorrono ansimando; Lo percorrono ... gli Ufo; Percorrere chilometri su chilometri ; Scoppio sentito a chilometri di distanza; Converte i chilometri in euro; Converte chilometri e minuti in euro; La gara podistica che supera di poco i 20 chilometri ; Cerca altre Definizioni