Chiudere un recipiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiudere un recipiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TURARE

Significato/Curiosita : Chiudere un recipiente La macchina di Erone è un dispositivo descritto da Erone di Alessandria nel suo trattato sulla pneumatica (I secolo). Tale macchina permetteva di aprire le porte di un tempio e può essere considerata uno dei primi esempi di macchina a vapore della storia. Il distretto di Turar Rysqulov (in kazako: ) è un distretto (audan) del Kazakistan con capoluogo Qulan. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Chiudere un recipiente : chiudere; recipiente; Può chiudere un area; Servono a chiudere le porte; chiudere un conto aperto; Serve a chiudere i jeans... in un lampo; chiudere con ceralacca; Un recipiente da prima colazione; recipiente di forma circolare usato per lavarsi; recipiente di legno che sta bene in cantina; Un recipiente proverbialmente pieno; recipiente russo per preparare il tè; Cerca altre Definizioni