C è chi la tiene, come casetta, nei camping - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi la tiene, come casetta, nei camping. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ROULOTTE

Significato/Curiosita : C e chi la tiene come casetta nei camping Castellabate (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[kastlla'bate] Castiellabbate in dialetto cilentano) è un comune italiano sparso di 8 677 abitanti della provincia di Salerno in Campania. La sede comunale è ubicata nella frazione Santa Maria. La roulotte (francesismo derivante da rouler,), raramente rulotta, è un rimorchio allestito per permettere il soggiorno di persone durante le soste, anche per periodi di diversi giorni e generalmente durante le vacanze. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : C è chi la tiene, come casetta, nei camping : tiene; come; casetta; camping; Si tiene in guardaroba; La mantiene sana e forte chi cura l igiene orale; Proprio di chi non appartiene al clero; La contiene l oppio; Si ottiene da una somma; Un animale come la verdesca; Un pupazzo come la rana Kermit; Organismi come i batteri; Pulito... come il cielito d una famosa canzone; Un asceta come il fachiro; La casetta rimorchiata; Una casetta di paglia; casetta su quattro ruote; casetta indipendente in campeggio ing; Una casetta con giardino; Le estremità del camping ; I confini del camping ; I bazar dei camping ; Sistemazione... da camping ; Si montano nei camping ; Cerca altre Definizioni