L ha chi è pronto a sparare - Cruciverba

Massa battente (blowback) detta anche Chiusura a massa e la chiusura labile sono delle azioni utilizzate dalle armi da fuoco automatiche o semiautomatiche per estrarre il bossolo dalla camera di scoppio, inserirvi una cartuccia carica ed essere nuovamente pronte a sparare.

L'ultimo colpo in canna (Day of the Evil Gun) è un film del 1968 diretto da Jerry Thorpe.