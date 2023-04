Chi li batte, muore di freddo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi li batte, muore di freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DENTI

Significato/Curiosita : Chi li batte muore di freddo A Tale of Thousand Stars (; Ni-than Phan Dao – 1000stars) è una serie televisiva thailandese trasmessa su GMM 25 e Line TV dal 29 gennaio al 2 aprile 2021. I denti (dal latino dentes) sono organi molto duri che si trovano all'interno del cavo orale. La funzione primaria dei denti (la dentatura) è quella della masticazione, oltre a quella fonetica ed estetica. Nei mammiferi le radici dei denti sono coperte dalle gengive. Il processo di formazione dei denti è chiamato odontogenesi e inizia in fasi piuttosto precoci successive al concepimento. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

