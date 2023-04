Lo cerca chi vuole esimersi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo cerca chi vuole esimersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRETESTO

Significato/Curiosita : Lo cerca chi vuole esimersi The Blacklist è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 23 settembre 2013 sulla rete televisiva NBC. L'occupazione statunitense di Veracruz del 1914 fu un intervento militare nel quadro della diplomazia delle cannoniere degli Stati Uniti d'America nell'ambito del coinvolgimento militare e politico statunitense nella guerra civile del Messico. Dal 21 aprile fino al 23 novembre del 1914 le Forze armate statunitensi occuparono la città messicana di Veracruz e il suo porto nel golfo del Messico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Lo cerca chi vuole esimersi : cerca; vuole; esimersi; La battuta improvvisata con cui l attore cerca l applauso; Un ricerca to unguento usato in cosmetica per i trattamenti; Si cerca no contro i mali; L utopistica scienza che ricerca va la pietra filosofale; Il fenomeno per cui le piante grasse si allungano alla ricerca di più luce di quanta ne ricevono; Usa i tarocchi per chi vuole conoscere il futuro; Per conservarla... ci vuole una credenza; Chi la vuole deve pagarla; Chi lo dice, vuole chiarire; Vi sta chi non vuole impegnarsi; Cerca altre Definizioni