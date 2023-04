Causa poetica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Causa poetica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAGIONE

Significato/Curiosita : Causa poetica La Poetica è un trattato di Aristotele, scritto ad uso didattico, probabilmente tra il 334 e il 330 a.C., ed è il primo esempio, nella civiltà occidentale, di un'analisi dell'arte distinta dall'etica e dalla morale. Chi è causa del suo mal non pianga sé stesso è un antico proverbio, noto anche nella forma più arcaica "Chi è cagione del suo mal, pianga se stesso". Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

