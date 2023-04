La Casa della Mokka - Cruciverba

La Opel Mokka è un'autovettura di tipo crossover SUV prodotta dal 2012 dalla casa automobilistica tedesca Opel.

La Opel Automobile GmbH (conosciuta semplicemente come Opel) è una casa automobilistica tedesca, la cui sede è a Rüsselsheim am Main in Assia. Ha fatto parte, dal 1929 al 2017, del gruppo General Motors, e dal 6 marzo 2017 al 16 gennaio 2021 del gruppo francese PSA, poi fusosi in Stellantis. In passato è stata anche una casa costruttrice di macchine per cucire, biciclette e motociclette.