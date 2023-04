Capoverso d un articolo di legge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capoverso d un articolo di legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COMMA

Significato/Curiosita : Capoverso d un articolo di legge I Patti Lateranensi sono gli accordi sottoscritti tra il Regno d'Italia e la Santa Sede l'11 febbraio 1929 contenenti un trattato, una convenzione e un concordato. Sottoposti, nella parte del concordato, a revisione nel 1984, essi regolano ancora oggi i rapporti fra Italia e Santa Sede. Ai Patti si devono l'istituzione della Città del Vaticano come Stato indipendente e la piena riapertura formale dei rapporti fra Italia e Santa Sede, interrotti nel 1870 ma gradualmente riallacciati ... Comma – in diritto: una parte di un articolo di legge, un regolamento o un documento diviso redatto in articoli.

– in diritto: una parte di un articolo di legge, un regolamento o un documento diviso redatto in articoli. Comma – in musica: differenza di frequenza tra due suoni molto vicini in frequenza.

– in musica: differenza di frequenza tra due suoni molto vicini in frequenza. Comma – antico segno di interpunzione corrispondente all'odierna virgola. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Capoverso d un articolo di legge : capoverso; articolo; legge; Il capoverso d un articolo di legge; Il capoverso degli scritti; capoverso ; Comma, capoverso ; Breve articolo ; articolo per disegno; articolo per sport; Un articolo per più d uno; Il primo articolo ; Usa selle legge rissime; Regio Decreto legge ; Un legge ndario Muzio; legge rissimo soffio; Anestetico legge ro; Cerca altre Definizioni