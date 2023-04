Candelotti usati dalla Polizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Candelotti usati dalla Polizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : LACRIMOGENI

Significato/Curiosita : Candelotti usati dalla Polizia Il gas lacrimogeno è un aerosol di composti lacrimogeni a tossicità variabile che causa forte lacrimazione e bruciore, difficoltà a tenere gli occhi aperti, tosse, difficoltà respiratorie e a volte vomito. È considerato un'arma chimica, sia pure non letale, usata a scopo di dissuasione e distrazione, non di offesa. Viene utilizzato per disperdere grandi raggruppamenti di persone e dissuaderle da eventuali propositi aggressivi, senza causare loro ferite o danni permanenti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

