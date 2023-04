Cambiano il ferro in vetro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano il ferro in vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : VT

Significato/Curiosita : Cambiano il ferro in vetro L'acciaio è una lega ferrosa composta principalmente da ferro e carbonio, quest'ultimo in percentuale non superiore al 2,06%; oltre tale limite, le proprietà del materiale cambiano e la lega assume la denominazione di ghisa. Codici VT – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Viterbo (Italia)

VT – codice ISO 3166-2:LA di Vientiane (Laos)

VT – codice ISO 3166-2:US del Vermont (Stati Uniti)

VT – designazione degli squadroni della US Navy per Torpedo (Bombing) Squadron e Training Squadron Altro Vt. – abbreviazione locale del vatu

VT – targa automobilistica di Virovitica (Croazia)

VT – targa automobilistica di Viterbo

VT – Abbreviazione di Val Trompia nei toponimi

VT – Tassa di controllo sui bagagli a mano – biglietteria aerea Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Cambiano il ferro in vetro : cambiano; ferro; vetro; Si scambiano a Natale; cambiano i cigni in tigri; cambiano la forza in norma; cambiano i forti in furbi; cambiano esteti in astuti; Se è di ferro non cuce; L ama Braccio di ferro ; ferro vie dello Stato; Cilindri di ferro ; Cambiano il vetro in ferro ; C è quella di vetro e quella di roccia; Cambiano il vetro in ferro; vetro per coppe; Il gas che splende nei tubi di vetro ; Aventi aspetto vetro so; Cerca altre Definizioni