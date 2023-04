Cambiano i cigni in tigri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano i cigni in tigri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TR

Significato/Curiosita : Cambiano i cigni in tigri Codici TR – codice vettore IATA di Tiger Airways

tr – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua turca

TR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Turchia

TR – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Tirana (Albania)

TR – codice ISO 3166-2:IN di Tripura (India)

TR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Terni (Italia)

TR – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Teleorman (Romania) Informatica .tr – dominio di primo livello della Turchia

– dominio di primo livello della Turchia tr – comando Unix

– comando Unix <tr>...</tr> – elemento HTML che crea una riga all'interno di una tabella @. Mineralogia Tr – abbreviazione di tremolite Altro TR – cannone francese

– cannone francese TR – targa automobilistica di Terni (Italia)

TR – targa automobilistica di Treviri (Germania)

TR – vecchia targa automobilistica di Trebíc (Repubblica Ceca)

TR – targa automobilistica di Turcianske Teplice (Slovacchia) Note Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Cambiano i cigni in tigri : cambiano; cigni; tigri; cambiano la forza in norma; cambiano i forti in furbi; cambiano esteti in astuti; cambiano la vista in città; cambiano rose in risa; Lo è il Lago dei cigni ; Spettacolo di danza come Il Lago dei cigni ; Lo sono anatre, cigni e gabbiani; Nel Lago dei cigni ama Odette alla follia; Cosi sono pochi cigni ; Comanda le tigri della Malesia; Gli animali come tigri e leoni; Regione storica tra il tigri e l Eufrate; Terra di tigri ; Una donna... tra tigri e leoni; Cerca altre Definizioni