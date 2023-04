Cambia colore all incrocio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambia colore all incrocio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SEMAFORO

Significato/Curiosita : Cambia colore all incrocio Il semaforo (dal greco antico: sµa, sma, «segnale» e f, féro, «porto»), detto anche lanterna semaforica, è un segnale luminoso utilizzato prevalentemente nella circolazione stradale presso incroci, attraversamenti pedonali e in altre situazioni in cui sia necessario regolare flussi di traffico potenzialmente in conflitto fra loro. I semafori sono stati storicamente fra i primi segnali ... Il semaforo (dal greco antico: sµa, sma, «segnale» e f, féro, «porto»), detto anche lanterna semaforica, è un segnale luminoso utilizzato prevalentemente nella circolazione stradale presso incroci, attraversamenti pedonali e in altre situazioni in cui sia necessario regolare flussi di traffico potenzialmente in conflitto fra loro. I semafori sono stati storicamente fra i primi segnali luminosi e sono tuttora uno dei più diffusi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Cambia colore all incrocio : cambia; colore; incrocio; cambia no il ferro in vetro; Un locale in cui si fatica a scambia re due parole; Si scambia no a Natale; Si apre per cambia re aria; Li effettua chi cambia indirizzo; Il colore rosa-violetto; Volatile multicolore ; Comune fungo di colore rossiccio; Il colore del cielo... nuvolo; Il colore dell arcobaleno fra l azzurro e il violetto; Ci precedono nell incrocio ; incrocio stradale; incrocio tra mandarino e pompelmo; È l incrocio tra due agrumi; __ Circus: famoso incrocio di Londra; Cerca altre Definizioni