Buoni per i risparmiatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Buoni per i risparmiatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BOT

Significato/Curiosita : Buoni per i risparmiatori Il buono del tesoro poliennale (BTP) rappresenta un certificato di debito, un'obbligazione, emesso dallo Stato italiano, con scadenza superiore all'anno solare. Codici BOT – codice nazionale del CIO del Botswana

BOT – codice vettore ICAO di Air Botswana Economia Buono ordinario del tesoro Geografia Bot – comune della provincia di Tarragona (Spagna) Informatica Bot – programma per l'automazione di compiti (abbreviazione di robot) Persone Bot , pseudonimo di Osvaldo Barbieri "Terribile" – pittore futurista italiano

, pseudonimo di Osvaldo Barbieri "Terribile" – pittore futurista italiano G. W. Bot – incisore, pittrice e scultrice australiana

– incisore, pittrice e scultrice australiana Jeanne Bot – supercentenaria francese Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Bot» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

