_ Bull, in Formula 1 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ Bull, in Formula 1. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RED

Significato/Curiosita : Bull in Formula 1 La Red Bull Racing è una scuderia austriaca di Formula 1 con sede a Milton Keynes, nel Regno Unito, di proprietà della società Red Bull (azienda produttrice della omonima bevanda energetica e già sponsor, in precedenza, di altre squadre da corsa), dopo che questa ha rilevato il team inglese Jaguar Racing. Dal 2022 viene iscritta al campionato mondiale di Formula 1 con il nome di Oracle Red Bull Racing, per motivi di sponsorizzazione. Sigle Random Early Detection – rilevazione casuale anticipata

– rilevazione casuale anticipata ReD – Reddito di Dignità regionale, intervento realizzato dalla regione Puglia Codici RED – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Reedsville, Pennsylvania (Stati Uniti) Agricoltura Red – cultivar di mela, rientrante nella DOP detta "Mela Val di Non"

– cultivar di mela, rientrante nella DOP detta "Mela Val di Non" Red – cultivar di banana Cinema Red – film del 1970 diretto da Gilles Carle

– film del 1970 diretto da Gilles Carle Rosso ( Red ) – film del 1996 diretto da Rosa Fong

( ) – film del 1996 diretto da Rosa Fong Red – film del 2002 diretto da Ram Sathya

– film del 2002 diretto da Ram Sathya Red – film del 2008 diretto da Trygve Allister Diesen e Lucky McKee

– film del 2008 diretto da Trygve Allister Diesen e Lucky McKee Red – film del 2010 diretto da Robert Schwentke

– film del 2010 diretto da Robert Schwentke Red 2 – film del 2013 diretto da Dean Parisot

– film del 2013 diretto da Dean Parisot Red – film del 2022 prodotto dai Pixar Animation Studios e diretto da Domee Shi Musica Red – gruppo musicale alternative metal statunitense

– gruppo musicale alternative metal statunitense Red – album dei King Crimson del 1974

– album dei King Crimson del 1974 Red – album di Sammy Hagar del 1977

– album di Sammy Hagar del 1977 Red – album dei Black Uhuru del 1981

– album dei Black Uhuru del 1981 Red – album dei The Communards del 1987

– album dei The Communards del 1987 Red – album dei Disillusion del 1997

– album dei Disillusion del 1997 Red – album di John Stevens del 2005

– album di John Stevens del 2005 Red – album dei Guillemots del 2008

– album dei Guillemots del 2008 Red – singolo di Daniel Merriweather del 2009

– singolo di Daniel Merriweather del 2009 Red – singolo degli High and Mighty Color del 2009

– singolo degli High and Mighty Color del 2009 Red – album di Randi Tytingvåg del 2009

– album di Randi Tytingvåg del 2009 Red – album di Taylor Swift del 2012

– album di Taylor Swift del 2012 Red – singolo di Taylor Swift del 2012, estratto dall'album omonimo

– singolo di Taylor Swift del 2012, estratto dall'album omonimo R.E.D. – album di Ne-Yo del 2012

– album di Ne-Yo del 2012 Red – singolo di Kim Hyun-ah del 2014 Persone Axelle Red (1968) – cantautrice belga

(1968) – cantautrice belga Eric Red (1961) – regista cinematografico e sceneggiatore statunitense

(1961) – regista cinematografico e sceneggiatore statunitense Russian Red (1985) – cantautrice spagnola

(1985) – cantautrice spagnola Sonny Red (1932-1981) – sassofonista statunitense

(1932-1981) – sassofonista statunitense Tampa Red (1904-1981) – cantante e musicista statunitense Altro Red – opera teatrale di John Logan

– opera teatrale di John Logan Red – shonen manga ideato da Kenichi Muraeda

– shonen manga ideato da Kenichi Muraeda Red – personaggio Disney protagonista del film Red e Toby - Nemiciamici

– personaggio Disney protagonista del film Red – personaggio di Dragon Ball

– personaggio di Rosso ( Red ) – personaggio della serie Pokémon

( ) – personaggio della serie ReD , Riformisti e Democratici – associazione di cultura politica italiana

, Riformisti e Democratici – associazione di cultura politica italiana RED (RED TV) – tv nata dalla collaborazione della Fondazione Italianieuropei con Nessuno TV.

(RED TV) – tv nata dalla collaborazione della Fondazione Italianieuropei con Nessuno TV. Red – romanzo di Kerstin Gier

– romanzo di Kerstin Gier RED – romanzo di Linda Nagata ed. USA : The Red: First Light (2013)

– romanzo di Linda Nagata ed. USA : (2013) RED, Red Digital Cinema Camera Company – produttore di macchine da presa per il cinema Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «red» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

