Breve esperienza formativa - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : STAGE

Significato/Curiosita : Breve esperienza formativa Il termine tirocinio (dal latino tirònes o dal greco tèrèo), anche stage (pronunciato /'sta/ in francese), indica un'esperienza presso un ente, pubblico o privato, di durata molto variabile, allo scopo principale di apprendimento e formazione, generalmente finalizzata nell'ingresso del mercato del lavoro. Musica Stage – album di David Bowie del 1978

– album di David Bowie del 1978 Stage – album dei Great White del 1996

– album dei Great White del 1996 Stage – album di Keller Williams del 2004 Altro Stage – termine preso in prestito dal francese indicante un periodo di tirocinio formativo Pagine correlate Stages Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

