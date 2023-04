Bocconi traditori - Cruciverba

Giuda Iscariota (in ebraico: , Yhûah Κ-qriyyô in arabo: ; Kerioth, ... – Gerusalemme, 26-36), figlio di Simone, è stato uno dei dodici apostoli di Gesù, quello che secondo il Nuovo Testamento lo ha tradito per trenta denari (Matteo 26:14-16) attraverso il gesto di un bacio.

Esche è un comune di 574 abitanti della Bassa Sassonia, in Germania.