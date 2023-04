È a bocca aperta per la meraviglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È a bocca aperta per la meraviglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALLIBITO

Significato/Curiosita : e a bocca aperta per la meraviglia Le meraviglie del duemila (scritto anche Le meraviglie del 2000) è un romanzo del 1907 scritto da Emilio Salgari. Rientra nel filone del romanzo scientifico ed è considerato il testo più importante della protofantascienza italiana. Narra di un viaggio nel futuro. Egisto (in greco antico: s, Áighisthos, in latino: Aegisthus), personaggio della mitologia greca, appartiene alla stirpe dei Pelopidi, discendenti del leggendario Pelope, conquistatore del Peloponneso. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

