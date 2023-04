Un biglietto per auguri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un biglietto per auguri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CARTONCINO

Significato/Curiosita : Un biglietto per auguri Un biglietto è un piccolo foglio di carta sul quale vengono scritti appunti, brevi scritti o disegni anche in funzione di messaggi, auguri o saluti, promemoria. La funzione tipica del biglietto, in ambito commerciale o simili, è l'esposizione (preventiva o consuntiva) di una spesa o di una prenotazione (riserva, impegno) per una determinata attività che può comportare o meno una spesa (quando è immediata e parziale, si parla di «prenotazione con caparra»). Il cartoncino è un tipo di carta pesante (non leggera), solitamente usata come supporto per disegni tecnici (liscia) e artistici (ruvida) e per rilegature e cartonaggio. Molte volte i cartoncini sono colorati. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

