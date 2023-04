Il Biden alla Casa Bianca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Biden alla Casa Bianca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : JOE

Significato/Curiosita : Il Biden alla Casa Bianca Joseph Robinette Biden Jr., detto Joe ( pronuncia americana: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['dzf b'nt 'badn 'dunj], Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[do 'badn]; Scranton, 20 novembre 1942), è un politico statunitense, 46º presidente degli Stati Uniti d'America dal 20 gennaio 2021. Persone Joe – cantante statunitense (vero nome Joseph Lewis Thomas)

– cantante statunitense (vero nome Joseph Lewis Thomas) Daniel Joe – calciatore papuano

– calciatore papuano Roger Joe – calciatore vanuatuano Cinema La guerra del cittadino Joe ( Joe ) – film del 1970 diretto da John G. Avildsen

( ) – film del 1970 diretto da John G. Avildsen Joe – film del 2013 diretto da David Gordon Green Codici JOE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Joensuu (Finlandia) Musica Joe – traccia dell'album To the Faithful Departed dei The Cranberries del 1996

– traccia dell'album dei The Cranberries del 1996 Joe – traccia del singolo Desecration Smile dei Red Hot Chili Peppers del 2007 Altro Joe – diminutivo di Joseph (Giuseppe), utilizzato nei paesi anglosassoni (soprattutto Stati Uniti d'America) come nome proprio di persona

– diminutivo di (Giuseppe), utilizzato nei paesi anglosassoni (soprattutto Stati Uniti d'America) come nome proprio di persona Joe – cognome coreano

– cognome coreano Joe – poltrona a forma di guanto da baseball progettata da De Pas, D'Urbino, Lomazzi e prodotta da Poltronova; dedicata a Joe DiMaggio Pagine correlate Jo Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Il Biden alla Casa Bianca : biden; alla; casa; bianca; La Casa di Joe biden ; Air Force __: vi vola biden ; Air Force __: vi vola Joe biden ; __ Harris: la vice di biden ; L Air Force su cui vola il presidente biden ; Si estrae dalla bauxite simbolo; Avvolto, imballa to; L indimenticata Falla ci; In fondo alla Romea; È d ausilio alla pratica; Dividere la stessa casa ; La casa della Fiesta; Lo fu Giuseppe Parini in casa Serbelloni; Il nome di casa nova; Una casa in campagna; Gli amici di bianca neve; La Città bianca in Puglia; Proteggevano bianca neve; Pasta alla __: è detta anche amatriciana bianca ; I sette di bianca neve; Cerca altre Definizioni