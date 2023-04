La Berti della canzone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Berti della canzone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORIETTA

Significato/Curiosita : La Berti della canzone Orietta Berti, pseudonimo di Orietta Galimberti, coniugata Paterlini (Cavriago, 1º giugno 1943), è una cantante, personaggio televisivo e attrice italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

