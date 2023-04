Un benestare latino - Cruciverba

Benestare (Benastàri in calabrese) è un comune italiano di 2 458 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria. Situato in collina, non lontano dalla costa Jonica della Locride, gode anche di un'ottima panoramica sull'Aspromonte.

Il giurisdizionalismo è una particolare politica dello Stato volta ad estendere la giurisdizione e il controllo sulla vita e sull'organizzazione delle Chiese, cioè di quella struttura giuridica parallela rappresentata dai diritti e dai privilegi ecclesiastici.