In Belgio si contrappongono ai Fiamminghi - Cruciverba

Il liberalismo sociale (o socioliberalismo), anche conosciuto come nuovo liberalismo (new liberalism) nel Regno Unito, liberalismo di sinistra (linksliberalismus) in Germania, liberalismo moderno (modern liberalism) negli Stati Uniti, liberalismo progressista (liberalismo progresista) in Spagna e in America Latina, è una scuola di pensiero liberale, sviluppatasi nel tardo Ottocento all'interno del Partito Liberale. Il ...

I valloni (in francese Wallons; in vallone: Walons) costituiscono un gruppo etnico di lingua romanza originario della Vallonia. Discendono dalle antiche popolazioni gallo-romane, con innesti etno-culturali dei Franchi. Costituiscono uno delle tre tradizionali componenti etniche, linguistiche, culturali e politiche del Belgio, assieme ai fiamminghi e ai tedeschi del Belgio. L'identità vallona è radicata anche in alcuni dipartimenti confinanti della Francia.