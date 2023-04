Il bavaglio della stampa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il bavaglio della stampa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CENSURA

Significato/Curiosita : Il bavaglio della stampa Il bavaglio è un libro scritto da Peter Gomez, Marco Lillo e Marco Travaglio, pubblicato da Chiarelettere nel 2008. La censura è il controllo della comunicazione da parte di un'autorità, che limita la libertà di espressione e l'accesso all'informazione con l'intento dichiarato di tutelare l'ordine sociale e politico. Il culmine della mentalità e dell'attività censoria si raggiunge nel Novecento. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

