La battuta improvvisata con cui l attore cerca l applauso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La battuta improvvisata con cui l attore cerca l applauso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CARRETTELLA

Significato/Curiosita : La battuta improvvisata con cui l attore cerca l applauso Totò, pseudonimo di Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio (Napoli, 15 febbraio 1898 – Roma, 15 aprile 1967), è stato un attore, commediografo, poeta, paroliere, sceneggiatore e filantropo italiano. Attore simbolo dello spettacolo comico in Italia, soprannominato «il principe della risata», è considerato, anche in virtù di alcuni ruoli drammatici, uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiano. Domenico Rame (Lonato, 29 aprile 1885 – Varese, 19 settembre 1948) è stato un attore teatrale italiano, successivamente capocomico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

