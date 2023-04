Il battesimo dello scafo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il battesimo dello scafo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VARO

Significato/Curiosita : Il battesimo dello scafo Il Marder III Sd.Kfz. 138 era un cacciacarri di produzione tedesca, basato sullo scafo del carro armato leggero ex-cecoslovacco Panzer 38(t). Varo – cerimonia navale, messa in acqua di un natante, imbarcazione o nave

– cerimonia navale, messa in acqua di un natante, imbarcazione o nave Varo – nome proprio

– nome proprio Varo – nome italiano del fiume Var , attualmente su territorio francese, che sfocia ad ovest di Nizza

– nome italiano del fiume , attualmente su territorio francese, che sfocia ad ovest di Nizza Varo – dipartimento francese della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra

– dipartimento francese della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra Varo – aggettivo che identifica una struttura anatomica affetta da varismo (si veda anche il suo contrario valgo riferito al valgismo) Persone San Varo – santo che subi il martirio in Egitto nel IV secolo

– santo che subi il martirio in Egitto nel IV secolo Alfeno Varo – giureconsulto latino

– giureconsulto latino Francisco Varo – monaco dominicano spagnolo

– monaco dominicano spagnolo Gaio Licinio Varo – politico e generale romano

– politico e generale romano Lucio Betilieno Varo – magistrato (censore) romano

– magistrato (censore) romano Marco Quintilio Varo – politico e militare romano

– politico e militare romano Publio Attio Varo – politico e militare romano

– politico e militare romano Publio Quintilio Varo – politico e generale romano

– politico e generale romano Publio Quintilio Varo – pretore romano

– pretore romano Publio Quintilio Varo il Giovane – politico romano, figlio del politico e generale Publio Quintilio

– politico romano, figlio del politico e generale Publio Quintilio Quinto Azio Varo – militare romano

– militare romano Remedios Varo – pittrice ispano-messicana

– pittrice ispano-messicana Sesto Quintilio Varo – politico romano Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedΓ¬ 13 aprile 2023

