La barca per le rapide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La barca per le rapide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CANOA

Significato/Curiosita : La barca per le rapide Bird Box è un film del 2018 diretto da Susanne Bier. Con il termine canoa s'indica in generale un tipo di appoggio natante mosso da una pagaia, cioè uno strumento dotato di una parte tubolare (fusto o manico o anche tubo) e da una o due pale che, immerse nell'acqua, costituiscono il punto di appoggio per la propulsione del mezzo, il quale avviene senza vincoli meccanici tra la pagaia e il mezzo. La pagaia infatti, a differenza dei remi, non è collegata alla imbarcazione attraverso un punto di perno (lo scalmo), la trasmissione dell'energia cinetica alla canoa avviene perciò attraverso i punti di appoggio del canoista ed è affidata principalmente alla forza della parte superiore del corpo, attraverso una catena muscolare/cinetica che parte dalla presa della pagaia con le mani. In senso più specifico si usa il termine canoa per indicare la sola canoa di tipo canadese. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La barca per le rapide : barca; rapide; Una barca da regata; Piccola e veloce imbarca zione usata in passato dalla marina militare; Lo ha chi si muove con sicurezza su un imbarca zione; Un imbarca zione; Imbarca zioni dei Pellirosse; Le sei rapide del Nilo; Pieno di mulinelli come un fiume con rapide ; È vorticosa nelle rapide ; Permette rapide cotture; Si pratica lasciandosi trasportare dalle rapide d un fiume; Cerca altre Definizioni