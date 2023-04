I banditi con il trombone - Cruciverba

Il trombone o schioppo, (in passato anche detta archibugio e schioppo a pistone) è un tipo di archibugio corto in uso dal diciassettesimo al diciannovesimo secolo. Trattasi di un'arma ad avancarica, in genere a pietra focaia, che prende il nome dalla forma della sua canna, la quale si allarga verso la bocca fino a un massimo di 10 cm, fino a somigliare a una tromba.

Il termine brigante viene genericamente inteso come sinonimo di bandito, ovvero una persona la cui attività è illegale o fuorilegge.