Lo aziona chi butta la pasta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo aziona chi butta la pasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TIMER

Significato/Curiosita : Lo aziona chi butta la pasta Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Temporizzatore (chiamato anche Timer ) – relè con speciali contatti anticipati o ritardati che attiva automaticamente un apparecchio

(chiamato anche ) – relè con speciali contatti anticipati o ritardati che attiva automaticamente un apparecchio Timer – album di Gian Piero Reverberi pubblicato nel 1976

– album di Gian Piero Reverberi pubblicato nel 1976 Timer – controllo che consente l'esecuzione di processi a specifici intervalli di tempo

– controllo che consente l'esecuzione di processi a specifici intervalli di tempo StackMat Timer – cronometro utilizzato in tutte le competizioni ufficiali WCA Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Lo aziona chi butta la pasta : aziona; butta; pasta; Comitato Naziona le per I Energia Nucleare; Eroe naziona le svizzero; Un titolo obbligaziona rio; Sigle musicali naziona li; Declan, calciatore della naziona le inglese; Lo si butta per prendere; Mucchio di roba da butta re; Debutta re a teatro; Lo show dove si esibiscono giovani debutta nti; Il dispositivo azionato da chi butta la pasta; Tipo di pasta tipico della Toscana; Una pasta di mandorle; La pasta della crostata; Pesci per un tipico piatto di pasta siciliano; pasta alla __: è detta anche amatriciana bianca; Cerca altre Definizioni