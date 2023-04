L avventuroso West - Cruciverba

I cercatori di ossa (Dragon Teeth) è un romanzo avventuroso dello scrittore Michael Crichton, apparso postumo nel 2017. L'opera, ambientata nel 1876 negli Stati Uniti, narra la storia di uno studente di Yale, William Johnson, che per scommessa lascia la East Coast per unirsi alla spedizione del celebre paleontologo Othniel Marsh, in cerca di fossili negli stati del West.

Sigle

Forze Armate Ribelli – guerriglieri del Guatemala operativi dal 1961 al 1996.

– guerriglieri del Guatemala operativi dal 1961 al 1996. Forze Armate Rivoluzionarie cubane

Forces Armées Rwandaises , l'esercito del Ruanda

, l'esercito del Ruanda Fascio d'azione rivoluzionaria , movimento creato da Benito Mussolini nel 1914, sciolto nel 1915

, movimento creato da Benito Mussolini nel 1914, sciolto nel 1915 Fasci di azione rivoluzionaria – gruppo eversivo italiano neofascista attivo alla fine degli anni quaranta

Codici

FAR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hector, Fargo (Dakota del Nord), Stati Uniti

Musica