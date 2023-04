Avevano il cimiero - Cruciverba

In araldica il cimiero è la figura, o l'insieme delle figure, che cima, cioè che sormonta, l'elmo o più figure, come ad esempio la corona posti come timbro, cioè al di sopra dello scudo araldico. Nel caso in cui l'elmo sia munito di corona, il cimiero è posto sopra di essa.

Maria Giovanna Elmi (Roma, 25 agosto 1940) è un'annunciatrice televisiva, conduttrice televisiva, cantante e attrice italiana, attiva in Rai dal 1968 al 1988.