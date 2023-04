Aveva due ordini di vogatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aveva due ordini di vogatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIREME

Significato/Curiosita : Aveva due ordini di vogatori La trireme (in greco antico: t, triéres al singolare, te al plurale) era un tipo di nave greca da guerra che utilizzava come propulsione, oltre alla vela, tre file di rematori (da cui deriva il nome greco) disposti su ciascuna delle due fiancate dello scafo. Una bireme è un tipo di imbarcazione a vela e a remi, diffusa principalmente nell'età classica: si trattava di un'imbarcazione, prevalentemente destinata a usi militari, con la particolarità di avere una doppia fila di remi su ogni fiancata, da cui deriva il nome. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

