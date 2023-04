Auto più che malridotte - Cruciverba

La terza stagione della serie televisiva Veronica Mars è composta da 20 episodi ed è stata trasmessa negli Stati Uniti dal canale The CW tra dal 3 ottobre 2006 al 22 maggio 2007.

In Italia la serie è andata in onda su Italia 1 dal 12 settembre 2007 al 7 dicembre 2007.

Cars 2 è un film del 2011 della Pixar, diretto da John Lasseter e Brad Lewis, quest'ultimo come co-regista.