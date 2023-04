Si augura a chi parte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si augura a chi parte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : BUON VIAGGIO

Significato/Curiosita : Si augura a chi parte L'àugure (dal latino augur, all'accusativo augurem) era un sacerdote dell'antica Roma che aveva il compito di interpretare la volontà degli dèi osservando il volo degli uccelli, a partire dalla loro tipologia, dalla direzione del loro volo, dal fatto che volassero da soli o in gruppo e dal tipo di versi che emettevano. Lacio drom (Buon viaggio) è il quinto album live della rockband italiana Litfiba, pubblicato dalla EMI italiana nell'autunno 1995 con, in allegato, una VHS contenente alcuni stralci del "dietro le quinte", con la partecipazione anche di Danilo Fatur, dello Spirito Tour dello stesso anno. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si augura a chi parte : augura; parte; Si augura buono nel brindisi; Uno sposalizio o una inaugura zione; Per augura re ulteriori risultati: ad __ lat; Malaugura ta, funesta; Fu inaugura to a Milano nel 1778; Fa parte di un governo di poche persone; La parte nza dei fantini; La Bonaparte Borghese; Nella parte antica di Siracusa c è l Aretusa; Abuso di poteri da parte di un pubblico ufficiale; Cerca altre Definizioni